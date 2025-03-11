Rey: "No entiendo cómo no están David Martínez y Tuti Andrade"

Tras conocerse la convocatoria para las próximas jornadas de Eliminatorias Sudamericanas, el legendario defensor de la Vinotinto, José Manuel Rey, expresó su inquietud por la ausencia de los juveniles David Martínez y Kervin "Tuti" Andrade durante el programa "Sale y se Acaba"

En la amplia lista de futbolistas venezolanos están ausentes los revulsivos juveniles que han destacado en sus equipos, Los Ángeles FC y Fortaleza.

"No entiendo porqué no están entre los convocados", expresó Rey, mientras que el periodista Francisco Blavia indicó que la ausencia de los futbolistas sub-20 es decisión deportiva del cuerpo técnico.

La no convocatoria de David Martínez es una de las más cuestionada entre los fanáticos venezolanos. Martínez viene de hacer un gol al mejor estilo de Maradona en la última jornada de MLS ante el cuadro de Seattle Sounders.