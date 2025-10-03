Ricardo Montes de Oca extiende su dominio continental en el salto con pértiga

El atleta venezolano Ricardo Montes de Oca volvió a brillar en la escena internacional al conquistar la medalla de oro en el Campeonato Panamericano Sub-20, que inició este viernes 3 de octubre en Bogotá, Colombia. El pertiguista superó la varilla en 5.20 metros, consolidando su liderazgo en la categoría juvenil y sumando un nuevo título a su creciente palmarés.

Este triunfo reafirma el dominio de Montes de Oca en la especialidad, luego de haber ganado en agosto la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, siendo además la única presea dorada obtenida por el atletismo venezolano en esa justa. Su rendimiento ha sido consistente a lo largo del año, con victorias en el Campeonato Suramericano absoluto celebrado en Argentina en abril, donde logró un salto de 5.40 metros, y una marca nacional bajo techo de 5.60 metros registrada en febrero.

El evento en suelo colombiano también representa una oportunidad clave de preparación para el atleta, quien recientemente debutó en su primer campeonato mundial absoluto en Tokio 2025. Con la mirada puesta en los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho, que se celebrarán entre noviembre y diciembre, Montes de Oca continúa acumulando experiencia internacional en el inicio del nuevo ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

En la jornada vespertina de este mismo viernes, otros representantes venezolanos entrarán en acción. El velocista zuliano Santiago Quintero competirá en la semifinal de los 400 metros con vallas, mientras que los mediofondistas Julio Chirinos y Marlon Patiño buscarán avanzar en la prueba de los 1.500 metros, en una jornada que promete emociones y nuevos logros para el atletismo nacional.

Noticia al Día / Zancadasenlaweb

Lee también: Los Mets reestructuran cuerpo técnico que acompañó a Carlos Mendoza