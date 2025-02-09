Ricardo Valiño dejó de ser seleccionador de la Vinotinto juvenil

A través de un comunicado emitido en redes sociales, la Federación Venezolana de Fútbol anunció este sábado la finalización contractual del seleccionador argentino Ricardo Valiño, quien era el encargado de las categorías sub-20 y sub-23 del equipo nacional de fútbol.

«La FVF informa a la opinión pública que Ricardo Valiño y su cuerpo técnico no continuarán al frente de las selecciones nacionales sub-20 y sub-23 de Venezuela», reza parte del comunicado compartido por la FVF.

La salida de Valiño obedece a eliminación del seleccionado sub-20, equipo que no pudo avanzar entre las seis mejores del sudamericano de la categoría que se lleva a cabo en territorio nacional.

El argentino tomó las riendas categorías juveniles de la Vinotinto desde marzo de 2023, cuando clasificó a la sub-17 al Mundial de Indonesia, alcanzó los octavos de final del certamen deportivo.

Lee también: Real Madrid y Atlético de Madrid terminan con igualdad el derbi