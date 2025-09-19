Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Los venezolanos Brayan Rincones y Wilkwinner Lugo suman dos medallas de oro más para su país en la segunda jornada del Campeonato Suramericano de Levantamiento de Pesas junior y senior 2025, que se lleva a cabo en el Coliseo "César Cordero Moscoso" en Guayaquil, Ecuador.

Rincones conquistó la medalla de oro en la modalidad de arranque en la división de los 71 kg masculinos senior al elevar 141 kg. El ecuatoriano Jair Reyes con 140 kg se quedó con la de plata y el colombiano Luis Cano con 135 kg la de bronce.

En los dos tiempos, Rincones registró 165 kg para ubicarse en la tercera posición (bronce). La modalidad fue conquistada por el colombiano Cano con 177 kg (oro), escoltado por Reyes con 171 kg (plata), reseña prensa Ministerio de Deporte.

En el total olímpico, Rincones se alzó con la medalla de bronce con 306 kg. El campeonato absoluto quedó en manos de Cano con 312 kg, secundado por Reyes con 311 kg (plata).

Por su parte, Wilkwinner Lugo, se adueñó de lo más alto del podio en el arranque con 129 kg en la división de los 65 kg masculinos senior. El segundo lugar y medalla de plata fue para el peruano Luis Bardalez con 128 kg, escoltado por el ecuatoriano Victor Garrido con 126 kg (bronce).

En el envión, Lugo registró 161 kg que le valió la medalla de plata, por detrás de Bardalez con 164 kg (oro) y por delante de Garrido con 155 kg (bronce).

El venezolano se proclamó subcampeón del total olímpico con 290 kg. La medalla de oro en la sumatoria fue para Bardalez con 292 kg, mientras que el tercer peldaño lo ocupó Garrido con 281 kg (bronce).