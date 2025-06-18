River superó a Urawa Reds y comenzó con el pie derecho en el Mundial de Clubes

River Plate superó 3-1 a Urawa Reds (Japón) este martes 17 de junio en el Lumen Field por la primera jornada del grupo D del Mundial de Clubes.
Los goles fueron obra de Facundo Colidio, Sebastián Driussi, Maxi Meza y Yusuke Matsuo en un duelo donde el conjunto millonario fue superado por momentos, pero demostró su jerarquía y pudo salir victorioso.
El equipo de Marcelo Gallardo enfrentará a Monterrey en la próxima fecha, mientras que Urawa Reds hará lo propio ante el Inter de Milán.
