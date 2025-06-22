Sábado 27 de septiembre de 2025
River y Monterrey igualan y dejan abierto el grupo E

El arquero argentino Esteban Andrada fue clave para que no los mexicanos no perdieran el compromiso

Por Christian Coronel

River y Monterrey igualan y dejan abierto el grupo E
River Plate y Monterrey igualaron 0-0 este sábado 21 de junio en el estado Rose Bowl por la segunda fecha del grupo E del Mundial de Clubes.

El conjunto de Marcelo Gallardo fue superior a lo largo del encuentro, pero no lo pudo plasmar en el marcador. El colombiano Kevin Castaño vio la roja.

Por su parte, el arquero argentino Esteban Andrada fue clave para que no los mexicanos no perdieran el compromiso y mantuvieran vivas sus posibilidades de clasificar a los octavos de final.

River Plate quedó como líder del Grupo E del Mundial de Clubes 2025 con cuatro puntos, los mismos que cosecha Inter de Milán, pero con mejor diferencia de goles; detrás le siguen Monterrey, con dos unidades; y Urawa Reds, sin sumar.

Cabe destacar que River Plate – Inter y Monterrey – Urawa Reds serán los duelos de la última jornada.

Noticia al Dia

