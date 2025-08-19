Rob Manfred propone expandir y reorganizar estructura geográfica en las Grandes Ligas

Durante su visita en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, reiteró su intención de expandir la MLB a 32 franquicias y reorganizar la estructura geográfica del campeonato, con el objetivo de reducir los desplazamientos de los jugadores y fortalecer el atractivo comercial de la postemporada.

“Creo que (la expansión y la reestructuración) están relacionadas. Si nos expandimos, tendremos la oportunidad de realinearnos geográficamente. Podríamos ahorrarles mucho trabajo a nuestros jugadores en cuanto a viajes. Y nuestro formato de postemporada sería aún más atractivo para entidades como ESPN, porque jugaríamos tanto en el Este como en el Oeste”, declaró Manfred a ESPN.

Nashville y Salt Lake City, en carrera

Aunque no se revelaron oficialmente las ciudades candidatas, medios como Fox Sports y USA Today señalan a Nashville y Salt Lake City como las propuestas más consolidadas para albergar nuevas franquicias.

La incorporación de dos equipos adicionales implicaría una transformación del actual sistema de Liga Americana y Liga Nacional, que cuenta con tres divisiones cada una. Entre los modelos que se evalúan destacan:

-Un formato de conferencias Este y Oeste, similar al de la NBA

-Una estructura de cuatro divisiones con ocho equipos, como en la NHL

-Ocho divisiones con cuatro franquicias, como en la NFL

Manfred expresó su deseo de concretar esta expansión antes de finalizar su gestión en 2029, como parte de una estrategia que busca modernizar el calendario competitivo, optimizar la logística de viajes y ampliar el alcance mediático de la liga.

La última expansión de las Grandes Ligas se realizó en 1998, con la incorporación de los Cascabeles de Arizona y los Rays de Tampa Bay, elevando el número de equipos a 30.

