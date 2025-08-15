Viernes 15 de agosto de 2025
Robert Lewandowski apunta contra el Balón de Oro: "Es un premio comercial"

Lewandowski está nominado entre los 30 finalistas del Balón de Oro 2025

Por Christian Coronel

Robert Lewandowski apunta contra el Balón de Oro:
El delantero polaco del Barcelona, Robert Lewandowski, se expresó en contra de uno de los premios más importantes del fútbol mundial (Balón de Oro) en una entrevista concedida a BBC.

Lewandowski no dudó en expresar su opinión sobre la diferencia entre el Balón de Oro y el Fifa The Best, dejando claro que su perspectiva está marcada por la justicia deportiva y la transparencia en la votación.

"Sí, por cómo hemos jugado toda la temporada. Por el tipo de fútbol que hemos mostrado. Por supuesto. Tenemos jugadores que pueden ser favoritos para ganar este tipo de títulos”, declaró Lewandowski, destacando la importancia del rendimiento colectivo e individual para aspirar a estos galardones.

Sin embargo, su reflexión más comentada fue sobre la comparativa entre ambos premios: “No sé ahora cuál es más importante. El Fifa The Best tengo que decir que es más justo. El Balón de Oro es más comercial. Nadie puede entender esa situación. Es parte del fútbol y algo político".

El delantero polaco, que este año está nominado entre los 30 finalistas del Balón de Oro 2025, refleja con estas declaraciones la tensión entre prestigio histórico y justicia deportiva.

Lee también: Lewandowski no entrenó y quedó descartado para el debut de Barcelona en LaLiga

Noticia al Día / Claro

Robert Lewandowski apunta contra el Balón de Oro: "Es un premio comercial"

