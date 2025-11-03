Robert Suárez ejerce cláusula de salida y va a la agencia libre

El lanzador venezolano de Padres de San Diego, Robert Suárez decidió ejercer la cláusula de salida de su contrato, lo que lo convierte en agente libre.

El relevista, de 34 años, había firmado un acuerdo que aún le quedaba por cumplir dos años y un total de $16 millones. Sin embargo, Suárez ha optado por buscar nuevas oportunidades en el mercado, con la esperanza de conseguir un contrato más lucrativo.

La decisión de Suárez llega tras una destacada temporada en la que se destacó como el líder en salvados de la Liga Nacional, acumulando un impresionante total de 40 rescates.

Su rendimiento excepcional en el montículo no solo lo ha consolidado como uno de los relevistas más confiables de la liga, sino que también ha aumentado su valor en el mercado.

Ahora, con su entrada a la agencia libre, Suárez se encuentra en la búsqueda de un equipo que esté dispuesto a ofrecerle un contrato que refleje su talento y contribución al juego. Este movimiento podría abrirle las puertas a nuevas oportunidades y un futuro prometedor en su carrera.

La noticia ha sido confirmada por el reconocido periodista deportivo Jon Heyman, quien ha estado siguiendo de cerca el desarrollo de esta situación.

