Viernes 26 de septiembre de 2025
Deportes

Robert Suárez fue suspendido por tres juegos después de golpear a Shohei Ohtani

Todo esto en medio de la rivalidad marcada entre Padres de San Diego y Dodgers de Los Ángeles

Por Christian Coronel

Robert Suárez fue suspendido por tres juegos después de golpear a Shohei Ohtani
El relevista venezolano de los Padres de San Diego, Robert Suárez, fue suspendido por tres juegos y recibió una multa por golpear intencionalmente a Shohei Ohtani en la serie de Padres de San Diego y Dodgers de Los Angeles.

A su vez, el mánager de Padres de San Diego, Mike Shildt, y el mánager de Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, también recibieron una suspensión de un juego y una multa.

Cabe destacar que el derecho entró a lanzar con un out en la parte baja del noveno inning sin situación de salvado, cuando después de permitir sencillo a Tommy Edman y retirar a Hyeseong Kim con rodado a primera base para el out 26, propinó un pelotazo a Shohei Ohtani en la espalda con una recta de cuatro costuras a 99.8mph.

Posterior al pelotazo, el principal Marvin Hudson no dudó en expulsarlo, infuenciado también por la gresca del octavo episodio, donde Fernando Tatis Jr. recibió su segundo pelotazo de la serie, se vaciaron las bancas, y tanto Mike Shildt como Dave Roberts salieron expulsados y también fueron sentenciados con suspensiones de un juego por parte de MLB.

Lee también: Espérance Tunis eliminó a Los Angeles FC en el Mundial de Clubes

Noticia al Dia

