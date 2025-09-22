Robert Suárez llegó a los 40 rescates en la temporada

El lanzador venezolano Robert Suárez, cerrador de los Padres de San Diego, alcanzó este fin de semana un hito histórico al completar una temporada con más de 40 juegos salvados, convirtiéndose en apenas el tercer relevista criollo en lograrlo en la historia de las Grandes Ligas.

Con esta marca, Suárez se une al legendario Francisco “El Kid” Rodríguez, quien lo consiguió en seis campañas, y a Ugueth Urbina, quien lo hizo en dos temporadas, consolidando su nombre entre los grandes apagafuegos venezolanos.

El derecho de 34 años ha sido una pieza clave en el bullpen de los Padres, destacando por su dominio en la recta final de los encuentros, su control en situaciones de alta presión y su capacidad para cerrar partidos con autoridad.

