Lunes 22 de septiembre de 2025
Deportes

Robert Suárez llegó a los 40 rescates en la temporada

Suárez se une a Rodríguez y Urbina como los cerradores en lograr la hazaña

Por Daniel García

Robert Suárez llegó a los 40 rescates en la temporada
Foto: Agencias
El lanzador venezolano Robert Suárez, cerrador de los Padres de San Diego, alcanzó este fin de semana un hito histórico al completar una temporada con más de 40 juegos salvados, convirtiéndose en apenas el tercer relevista criollo en lograrlo en la historia de las Grandes Ligas.

Con esta marca, Suárez se une al legendario Francisco “El Kid” Rodríguez, quien lo consiguió en seis campañas, y a Ugueth Urbina, quien lo hizo en dos temporadas, consolidando su nombre entre los grandes apagafuegos venezolanos.

El derecho de 34 años ha sido una pieza clave en el bullpen de los Padres, destacando por su dominio en la recta final de los encuentros, su control en situaciones de alta presión y su capacidad para cerrar partidos con autoridad.

Internacionales

Putin: Rusia es capaz de responder a cualquier amenaza

Durante una reunión con miembros del Consejo de Seguridad de Rusia, el mandatario abordó la necesidad de salvaguardar los intereses nacionales ante el deterioro de la estabilidad estratégica mundial
Deportes

Barcelona goleó sin inconvenientes al Getafe

El conjunto blaugrana alcanza su tercera victoria consecutiva
Deportes

PSG no podrá asistir a la ceremonia del Balón de Oro

El equipo tendrá un duelo de liga en coincidencia con el día de la ceremonica de premiación

Deportes

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

El galardón se entrega tras votación entre los jugadores, cuerpo técnico y personal del clubhouse, y destaca al pelotero que muestre ética de trabajo y compañerismo


