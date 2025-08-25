Rockies de Colorado es el primer equipo eliminado de la temporada en las Grandes Ligas

Los Rockies de Colorado se convirtieron oficialmente en el primer equipo eliminado de la contienda por los playoffs en la presente temporada de las Grandes Ligas, tras caer derrotados 0-4 ante los Piratas de Pittsburgh en el encuentro disputado este domingo.

Con esta nueva derrota, la novena de Colorado registra una marca de 37 victorias y 94 derrotas, quedando matemáticamente fuera de toda posibilidad de clasificación en la División Oeste de la Liga Nacional. La eliminación se produce a falta de 31 juegos para finalizar la ronda regular.

Además del temprano adiós a la postemporada, los Rockies enfrentan un desafío adicional: evitar igualar el récord histórico de 121 derrotas en una sola campaña, impuesto por los Medias Blancas de Chicago en 2024. Para lograrlo, el equipo necesita al menos cinco triunfos en lo que resta de calendario.

El conjunto donde militan los criollos Ezequiel Tovar, Orlando Arcia, Germán Márquez y Antonio Senzatela ha mostrado una preocupante falta de consistencia, mientras que el cuerpo de lanzadores ha sido incapaz de contener a sus rivales. En el último compromiso, los Piratas dominaron de principio a fin, dejando en blanco a los rocosos y consolidando su caída definitiva.

Lee también: Real Madrid goleó al Oviedo de Salomón Rondón