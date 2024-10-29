Sábado 16 de agosto de 2025
Rodri gana el Balón de Oro contra todo pronóstico

Foto: Relevo

Rodri gana el Balón de Oro contra todo pronóstico
En una edición protagonizada por la ausencia del plantel del Real Madrid en la gala organizada en París, Rodri Hernández, mediocampista español del Manchester City, se quedó finalmente con el premio que galardona al mejor futbolista de la temporada 2023-2024, con polémica de por medio.

El ganador obtuvo cuatro títulos en la temporada con su club y selección: Premier League, Supercopa de Europa, Mundial de Clubes y la Eurocopa, registrando 12 goles y 14 asistencias en 52 partidos disputados.

En segundo lugar quedó el extremo brasileño del Real Madrid Vinicius Junior, el tercer lugar fue para el volante ofensivo inglés Jude Bellingham, mientras que, el cuarto lugar el lateral derecho español Dani Carvajal y en quinto lugar, se posicionó el delantero noruego del Manchester City Erling Halland.

"Es una victoria no sólo mía, también del fútbol español. Xavi, Iniesta, Iker, Busquets. Lo merecieron y no lo ganaron. Es una victoria del fútbol español y la figura del mediocentro. Hoy me han dicho muchos amigos que el fútbol ha ganado, doy visibilidad al trabajo de los mediocentros. Hoy ha salido a la luz. Gracias a todos por el apoyo", manifestó el galardonado.

En sus declaraciones, visiblemente emocionado, se acordó de su compañero de selección Dani Carvajal, de quien expresó: “me he querido acordar de él porque creo que creo que también lo ha merecido. Tiene unos valores parecidos a los míos, de equipo, que ama a un club y que lo da todo".

En la gala celebrada en París se entregaron otros premios de la temporada 23/24, destacando los siguientes:

  • Balón de Oro femenino: Aitana Bonmatí (FC Barcelona)
  • Mejor entrenador: Carlo Ancelotti (Real Madrid)
  •  Mejor entrenadora: Emma Hayes (Inglaterra/Chelsea/Estados Unidos)
  •  Mejor goleador: Kylian Mbappé (Francia/París Saint-Germain) y Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich) 52 goles  
  • Mejor jugador joven: Lamine Yamal (España/FC Barcelona)
  •  Mejor arquero: Emiliano Martínez (Argentina/Aston Villa) .
  •  Acciones humanitarias: Jennifer Hermoso (España/Tigres Monterrey)  
  • Mejor equipo masculino: Real Madrid  
  • Mejor equipo femenino: FC Barcelona

Lee también: Vinícius Jr. no asisitirá a la ceremonia del Balon de Oro 2024

