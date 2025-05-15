Rodrygo desmiente rumores y reafirma su compromiso con el Real Madrid

En medio de la ola de especulaciones sobre su futuro en el Real Madrid, el delantero brasileño Rodrygo Goes utilizó sus redes sociales para despejar dudas y reafirmar su vínculo con el club.

A través de historias de Instagram, el atacante envió un mensaje directo a la prensa, señalando que “inventan cosas”. Poco después, compartió una imagen desde las gradas en apoyo al conjunto merengue y finalizó con una felicitación para el canterano Jacobo Ramón, quien se convirtió en el héroe del equipo al marcar el gol del triunfo en el último minuto del partido ante Mallorca.

A lo largo de la temporada, Rodrygo, de 24 años, ha sido una pieza clave en el ataque madridista, aunque el equipo no logró alcanzar sus objetivos deportivos.