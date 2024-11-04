Viernes 22 de agosto de 2025
Rodrygo se pone a tono para entrar a la convocatoria ante el Milan por Champions

El atacante brasileño Rodrygo Goes, quien resultó lesionado el 22 de octubre en el bíceps femoral de la pierna derecha, arrancó…

Por Daniel García

Rodrygo se pone a tono para entrar a la convocatoria ante el Milan por Champions
El atacante brasileño Rodrygo Goes, quien resultó lesionado el 22 de octubre en el bíceps femoral de la pierna derecha, arrancó el último entrenamiento previo al partido de la Uefa Champions League contra el Milan junto al resto de sus compañeros, aligerando sus opciones para entrar en la convocatoria.

En la lista de convocados no estará Thibaut Courtois, aún recuperándose de la lesión en el aductor de la pierna izquierda que sufrió también el 22 de octubre, ni tampoco David Alaba y Dani Carvajal, que continuaron con sus respectivos procesos de recuperación de sus graves lesiones de rodilla.

Con la duda de Rodrygo, ya que el plazo de vuelta esperado era el próximo sábado en el partido de LaLiga contra Osasuna en el Santiago Bernabéu, Carlo Ancelotti llevó a cabo el último entrenamiento antes de recibir al Milan en la cuarta jornada de la Champions League, que marcará el ecuador de la primera fase del nuevo formato de competición.

Una sesión que, en los 15 minutos abiertos a los medios de comunicación, arrancó con los habituales ejercicios de calentamiento y rondos, y que contó con la presencia de tres canteranos: Fran González, portero; Lorenzo Aguado, lateral derecho; y Chema Andrés, centrocampista.

De ellos, los dos primeros estarán en la convocatoria para la ‘Champions’ ya que el Ancelotti solo cuenta con un guardameta -Andriy Lunin- y un lateral derecho -Lucas Vázquez- en la primera plantilla por las lesiones de Courtois y Carvajal.

Noticia al Día / EFE

