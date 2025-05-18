Ronald Acuña Jr. avanza en su rehabilitación tras conectar su segundo vuelacerca en Triple-A

Ronald Acuña Jr. sigue mostrando avances en su proceso de rehabilitación tras conectar un largo cuadrangular de 420 pies, que no fue suficiente para evitar la derrota de los Gwinnett Stripers (sucursal Triple-A de los Bravos de Atlanta), quienes cayeron 5-3 ante los Charlotte Knights.

El batazo del patrullero criollo llegó en la parte baja del tercer episodio, alcanzando su segundo jonrón desde su regreso a las menores. La bola viajó más allá del jardín central para colocar en ese momento las acciones 2-2.

Acuña finalizó la jornada de 1-1, con un cuadrangular, cuatro boletos negociados, una carrera impulsada y tres anotadas.

En lo que va de su participación en seis encuentros, el de La Sabana exhibe una línea ofensiva de .444 de average (de 9-4), con dos jonrones y dos carreras empujadas, dejando buenas sensaciones sobre su recuperación y posible retorno a las Grandes Ligas.

Lee también: Pablo López dejó en blanco a los Cerveceros para conducir a la decimotercera victoria al hilo de Mellizos