Ronald Acuña Jr. confirma que pronto regresa a la acción tras superar lesión

El jardinero venezolano Ronald Acuña Jr. anunció en exclusiva para el medio Sports Venezuela que está listo para regresar a la acción en las Grandes Ligas la próxima semana, tras superar una lesión leve en la pantorrilla derecha.

Durante la noche del 7 de agosto, Acuña compartió detalles sobre su recuperación, asegurando que se encuentra en óptimas condiciones y con gran entusiasmo por volver al terreno de juego. “Estamos activos. Todo bien, gracias a Dios, súper contento al saber que no fue grave la lesión… ya estamos ready para la semana que viene con el favor de Dios”, expresó el sabanero con una sonrisa ante las cámaras.

Lesión y precaución médica



El pasado 29 de julio, durante un encuentro ante los Kansas City Royals, Acuña sufrió una distensión grado 1 en la pantorrilla derecha, lo que encendió las alarmas en el cuerpo técnico de los Bravos de Atlanta. Por precaución, el equipo decidió inscribirlo en la Lista de Lesionados de 10 días, medida que permitió una recuperación controlada sin comprometer su estado físico.

A sus 27 años, Acuña Jr. continúa siendo una de las figuras más influyentes del béisbol venezolano en el exterior, y su regreso genera expectativa tanto en la afición de los Bravos como en los seguidores del talento criollo en la MLB.

Ronald Acuña Jr. taking BP as he continues to work his way back from calf tightness. pic.twitter.com/jMr8exFSoG — 680 The Fan (@680TheFan) August 7, 2025

