Ronald Acuña Jr. estaría descartado para el Opening Day

Luego de conocerse la inclusión de Ronald Acuña Jr. a la lista de lesionados por 60 días, el gerente general de los Bravos de Atlanta, Alex Anthopoulos, descartó que el jardinero criollo comience desde el primer día con el equipo.

En entrevista con David O´Brien, redactor deportivo, el gerente del equipo de Atlanta aseguró que el criollo no está en los planes de incorporación al roster durante el día inaugural de Grandes Ligas que se desarrollará a finales de marzo de 2025.

Anthopoulos indició que Acuña estaría listo para ver acción, entre uno a dos meses después del arranque de temporada de Grandes Ligas.

