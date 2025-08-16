Sábado 16 de agosto de 2025
Deportes

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

Fue tercero en la alineación de su equipo ante Guardianes de Cleveland

Por Christian Coronel

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha
El pelotero venezolano Ronald Acuña Jr. fue activado este viernes 15 de agosto por los Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha.

Acuña, MVP de la Liga Nacional en 2023, estuvo 10 días en la lista de lesionados. Asimismo, fue tercero en la alineación de su equipo ante Guardianes de Cleveland y se fue de 3-0. Los Bravos salieron victoriosos 2-0.

"Ha cumplido con todos los requisitos para regresar. Estoy seguro de que está emocionado de volver al campo", expresó el manager Brian Snitker.

"El Abusador" batea para un promedio de .306, con 14 jonrones y 26 carreras impulsadas, pero apenas ha aparecido en 55 de los primeros 121 juegos de Atlanta en la temporada.

Cabe destacar que se perdió los primeros 49 recuperándose de una cirugía reconstructiva en su ligamento cruzado anterior izquierdo.

Sharon, la hija del recordado humorista Henry Rodríguez brilla como presentadora y empresaria

Sharon, la hija del recordado humorista Henry Rodríguez brilla como presentadora y empresaria

Cinco eventos falsos sobre el Tren de Aragua fueron promovidos desde centro vinculado a exfuncionario de EEUU: InSight Crime

Cinco eventos falsos sobre el Tren de Aragua fueron promovidos desde centro vinculado a exfuncionario de EEUU: InSight Crime

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Un muerto y al menos nueve heridos dejó el vuelco de una buseta en la vía Punto Fijo-Coro

La víctima fatal del siniestro fue identificada como Jorge Luis Zárraga, de 55 años de edad. Informes preliminares indican que a bordo de la unidad iban un total de 37 pasajeros. Los heridos fueron llevados por autoridades de Protección Civil hasta el hospital Dr. Alfredo Van Grieken de Coro.
Salomón Rondón falló un penal en su debut con el Real Oviedo

Su último partido en LaLiga había sido el 13 de mayo de 2012

Alcaraz doblegó a Rublev y avanzó a semifinales de Cincinnati

Alcaraz (12) se convirtió en el tercer español con más semifinales en un ATP Masters 1000 junto a Carlos Moyá
Liverpool superó sobre el final a Bournemouth y comenzó con el pie derecho la Premier League

Chiesa (ingresó desde el banco) y Salah resolvieron el duelo en los últimos minutos tras concretar dos contragolpes

