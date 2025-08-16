Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

El pelotero venezolano Ronald Acuña Jr. fue activado este viernes 15 de agosto por los Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha.

Acuña, MVP de la Liga Nacional en 2023, estuvo 10 días en la lista de lesionados. Asimismo, fue tercero en la alineación de su equipo ante Guardianes de Cleveland y se fue de 3-0. Los Bravos salieron victoriosos 2-0.

"Ha cumplido con todos los requisitos para regresar. Estoy seguro de que está emocionado de volver al campo", expresó el manager Brian Snitker.

"El Abusador" batea para un promedio de .306, con 14 jonrones y 26 carreras impulsadas, pero apenas ha aparecido en 55 de los primeros 121 juegos de Atlanta en la temporada.

Cabe destacar que se perdió los primeros 49 recuperándose de una cirugía reconstructiva en su ligamento cruzado anterior izquierdo.

¡El regreso de La Bestia! 😤



Los Bravos de Atlanta han activado al jardinero Ronald Acuña Jr. de la lista de lesionados. pic.twitter.com/jLBV7TLGq2 — MLB Español (@mlbespanol) August 15, 2025

