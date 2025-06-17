El pelotero venezolano de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., fue elegido MVP de la semana en la Liga Nacional de la MLB.

Acuña se fue de 21-13, conectó tres cuadrangulares, anotó ocho carreras y registró un promedio de .619. Por su parte, Josh Smith (Rangers de Texas) fue el MVP en la Liga Americana.

Hay que decir que el criollo ha conectado 29 hits en 75 turnos legales, incluyendo siete jonrones que han ayudado a su equipo a sumar importantes carreras.

Además, ha impulsado 13 rayitas y anotado 18 veces, mostrando no solo poder, sino también capacidad para mantenerse en base y generar oportunidades para los Bravos.

Cabe destacar que todo esto viene después de que "El Abusador" superara una lesión que lo mantuvo fuera de acción por casi un año.

Lee también: Gleyber Torres encabeza votación de los segunda base en la Liga Americana para el Juego de Estrellas

Josh Smith: 11-for-26 (.423 AVG), 5 XBH, 9 R

Ronald Acuña Jr.: 13-for-21 (.619 AVG), 3 HR, 8 R



Your @Chevrolet AL and NL Players of the Week! pic.twitter.com/VxltmwKEby — MLB (@MLB) June 16, 2025

Noticia al Dia