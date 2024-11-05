Ronald Acuña Jr. fue movido a la lista de lesionados por 60 días

Tras sufrir una dura lesión de rodilla a finales de mayo, impidiendo que continuará la temporada regular con los Bravos de Atlanta, el estelar jardinero venezolano, Ronald Acuña Jr., continúa su recuperación de manera satisfactoria a tal punto que fue ingresado a la lista de lesionados por 60 días con el equipo.

Junto al venezolano, se extendieron los llamados de los lanzadores Ray Kerr, Ángel Perdomo, Spencer Strider y Huáscar Ynoa, quienes también se encuentran en proceso de recuperación física, según publicó este lunes el equipo de Atlanta.

"Bravos hoy ejerció la opción del DH Marcell Ozuna para la temporada 2025 y rechazó las opciones sobre el LD Luke Jackson y el C Travis D’Arnaud. Además, el club reintegró al OF Ronald Acuña Jr., al LZ Ray Kerr, al LZ Ángel Perdomo, al LD ​​Spencer Strider y al LD ​​Huáscar Ynoa, ingresando a la lista de lesionados por 60 días", compartió el equipo en redes sociales.

En la pasada campaña, el criollo solo pudo tomar 192 turnos donde conectó 48 imparables que incluyeron cuatro vuelacercas, 15 impulsadas, 38 anotadas, 16 estafadas y promedio de 250.



