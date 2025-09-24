Ronald Acuña Jr. llega a los 20 jonrones en triunfo de Bravos ante Nacionales

El jardinero venezolano de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., arribó este martes a los 20 jonrones de temporada en el triunfo 3-2 de su equipo ante los Nacionales de Washington.

El batazo de vuelta completa del criollo representó la primera carrera de los Bravos, en el cierre del primer capítulo del juego. Acuña dirigió la bola a la banda contraria, recorriendo 433 pies del jardín derecho.

Pese a la eliminación de los Bravos, el de La Sabana cierra la campaña con un gran despertar ofensivo, reflejado con dos vuelacercas en días.