Ronald Acuña Jr. muestra su poder en Triple-A mientras se prepara para volver

Ronald Acuña Jr. continúa dejando huella en su proceso de recuperación. En su segundo partido de rehabilitación con los Gwinnett Stripers, filial de Triple-A de los Atlanta Braves, tuvo una destacada actuación, bateando de 3-2 con un doble de pie.

El poderoso batazo de Acuña estuvo a solo unos metros de convertirse en cuadrangular, aterrizando en la base de la pared en el jardín izquierdo-central. Su sencillo, por otro lado, salió disparado del bate a 106.4 mph. Jugó hasta la sexta entrada antes de ser reemplazado por Conner Capel.

Este encuentro fue el primero de Acuña en Triple-A Gwinnett, luego de haber iniciado su asignación de rehabilitación en North Port el martes en la liga de complejos. En ese juego inicial, conectó un jonrón en tres turnos al bate. En ambos partidos, ha ocupado su habitual puesto como primer bate.

Extras bases for La Bestia!



Ronald Acuña Jr. is currently 2-3 on the night with a 106.4mph single in the first and a 368ft double here in the fifth. pic.twitter.com/Tu05SBkVuK — Gwinnett Stripers (@GoStripers) May 16, 2025

Progresión y estado físico

El cuatro veces All-Star de los Braves ha demostrado su movilidad en los jardines y su presencia en las bases, aunque aún no ha intentado robos. Su entusiasmo por volver al terreno de juego es evidente en cada aparición.

Actualmente, no hay un calendario exacto para su estadía en Triple-A. Una vez que los Braves consideren que está listo, regresará al equipo principal en Atlanta.

Acuña ha estado fuera de acción por casi un año debido a la rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda. Esta es la segunda vez que enfrenta esta lesión, habiendo pasado por una cirugía similar en la rodilla derecha previamente. Por ello, los Braves han tomado precauciones extremas para garantizar que su regreso sea completamente seguro.

Posible fecha de retorno y expectativas

El equipo de Atlanta y los Stripers tienen programados viajes la próxima semana, por lo que si Acuña vuelve en un juego en casa, el regreso más temprano posible sería cuando los Braves reciban a los San Diego Padres el 23 de mayo.

Las proyecciones de Fangraphs sugieren que Acuña jugará 90 partidos esta temporada, con un promedio de bateo de .301 y un OPS de .919. Se espera que conecte 19 jonrones y remolque 53 carreras. Aunque todavía no se sabe si alcanzará las 33 bases robadas previstas, se anticipa que disminuirá su agresividad en los robos.

Con cada partido de rehabilitación, Acuña demuestra que está más cerca de reincorporarse a los Braves y de recuperar su estatus como uno de los jugadores más electrizantes de la MLB. Su regreso será clave para las aspiraciones de Atlanta en la temporada.