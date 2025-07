Ronald Acuña Jr. recibe cédula de identidad dominicana

El pelotero venezolano Ronald Acuña Jr recibió una curiosa cédula de identidad dominicana, como símbolo de cariño mostrado por este país.

A pesar de ser una broma, este acto dice mucho de la conexión del venezolano con la afición de República Dominicana. La imagen de Acuña con la cédula se hizo viral en las redes sociales.

"Me nacionalizaron dominicano. Estoy contento por ese amor y cariño que siempre me dan en República Dominicana. Me han cobijado como un hijo", expresó Acuña entre risas.

A su vez, Acuña confirmó que jugará con Venezuela en el próximo Clásico Mundial de Beisbol. Cabe destacar que no estará presente en el Derby de Jonrones de la MLB.

😁El pelotero venezolano Ronald Acuña Jr. mostró una cédula dominicana creada con inteligencia artificial y dijo: “Los dominicanos me nacionalizaron”.



