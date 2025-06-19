El pelotero venezolano Ronald Acuña Jr. sacudió su octavo bambinazo de la temporada este miércoles 18 de junio en la victoria de Bravos de Atlanta 5-0 ante Mets de Nueva York.

El criollo lo hizo en la parte baja del primer episodio (jonrón de 419 pies de distancia) ante el primer lanzamiento de Paul Blackburn para abrir el marcador a favor de su equipo.

Este fue el vuelacerca número 173 en su carrera y número 36 abriendo juego, con lo que iguala el puesto 14 de todos los tiempos junto a Shin-Shoo Choo y queda a uno de Ichiro Suzuki en el lugar 14.

Acuña ya cuenta con 400 de promedio al bate, porcentaje de embasados de .500 y .1238 de OPS. Asimismo, acumula 32 hits con tres dobles, ocho jonrones, 14 remolcadas y 21 anotadas, sin olvidar que todo esto es en tan solo 23 juegos de la presente zafra.

First pitch.



Ronald Acuña Jr. was ready 😤 pic.twitter.com/bOFdUk70pY — MLB (@MLB) June 18, 2025

