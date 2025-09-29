Lunes 29 de septiembre de 2025
Deportes

Ronald Acuña Jr. se despide de la temporada con largo vuelacerca

El de La Sabana finalizó temporada con el jonrón 21 de la temporada

Por Daniel García

Ronald Acuña Jr. se despide de la temporada con largo vuelacerca
Foto: Agencias
Ronald Acuña Jr. despidió la temporada 2025 de las Grandes Ligas con un estruendoso cuadrangular de 451 pies, conectado en el primer inning del último juego de los Bravos de Atlanta, quienes vencieron 4-1 a los Piratas de Pittsburgh en el Truist Park.

El estacazo, que salió disparado ante los envíos del lanzador cubano Johan Oviedo, fue el número 21 del año para el jardinero venezolano, quien además sumó sus remolques 41 y 42 en la jornada.

A pesar del esfuerzo individual, los Bravos cerraron la campaña con récord negativo (76-86), ubicándose en el cuarto lugar de la División Este de la Liga Nacional, quedando fuera de la contienda por la postemporada.

Para Acuña Jr., esta temporada tuvo un significado especial. Fue su regreso completo tras superar la segunda rotura del ligamento cruzado anterior, una lesión que amenazó con frenar su explosiva carrera. Sin embargo, el oriundo de La Sabana demostró una vez más su capacidad de recuperación, manteniéndose como uno de los peloteros más electrizantes del circuito.

Para Acuña Jr., esta campaña tuvo un valor especial, ya que marcó su regreso tras superar una segunda rotura del ligamento cruzado anterior. En 95 juegos disputados, dejó promedio de bateo de .290, con 98 hits, 12 dobles, un triple, 74 carreras anotadas, 71 boletos recibidos y un sólido OPS de .927.

