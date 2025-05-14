Ronald Acuña Jr. se luce con bambinazo en su primer juego de rehabilitación

Tras un año apartado de los terrenos de juego por lesión, el jardinero criollo que pertenece a los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., ha vuelto con vuelacerca en su primer juego de rehabilitación desarrollado este martes en la Florida Complex League de North Port.

El de la Sabana demostró su poder en su segundo turno del juego, dirigiendo largo batazo entre jardines derecho y central, para así contribuir en la victoria de su equipo, que se impuso 4-0 ante la filial de Orioles de Baltimore.

Acuña ligó de 3-1 y jugó seis capítulos, siendo retirado en la parte alta de séptimo episodio.

Se espera que el MVP 2023 del viejo circuito estrene este jueves en Triple-A con los Gwinnett Stripers, para que próximamente inicie con el equipo mayor que en esta temporada marcha en el tercer puesto del Este con marca de 21-21, acumulando siete victorias en los últimos diez compromisos.

