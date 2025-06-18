Ronald Acuña Jr. se luce en los jardines con una joya para doble play

Una vez más, Ronald Acuña Jr. demuestra por qué es considerado uno de los jugadores más completos de las Grandes Ligas. En el enfrentamiento entre los Bravos de Atlanta y los Mets de Nueva York, el venezolano protagonizó una joya de doble play que evitó que los metropolitanos dominaran el compromiso.

Era la parte alta de la novena entrada cuando Pete Alonso conectó un batazo profundo hacia el jardín derecho. La pelota parecía destinada a caer, pero Acuña, con su velocidad y precisión, realizó una atrapada perfecta contra la pared. Sin perder tiempo, lanzó a primera base con una ejecución impecable, sorprendiendo a Juan Soto, quien no pudo regresar a salvo.

El estadio estalló en ovaciones, y los compañeros de Acuña celebraron su brillante intervención. Esta jugada no solo fue clave apara el triunfo 5-4 de su equipo, sino que también reafirma la calidad defensiva del venezolano, quien sigue consolidándose como una pieza fundamental de los Bravos tras superar la lesión sufrida en una de sus rodillas.

