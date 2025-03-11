Ronald Acuña sorprende en las prácticas de bateo

El destacado pelotero venezolano de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., ha demostrado su potencial ofensivo en las prácticas de bateo con el equipo. No obstante, el criollo no podrá participar en los juegos de pretemporada para cumplir sus etapas de rehabilitación para la venidera campaña en las mayores.

"El coach de bateo de los Bravos, Tim Hyers dijo que Acuña estaba en la jaula el otro día haciendo silbar ese bate como algunos lo hacen con un bate de Wiffle ball (variante reducida del beisbol que se juega al aire libre)», comentó Brian Snitker.

El guardabosque de La Sabana estaría estrenando en la tercera semana de temporada, para de esta forma finalizar su proceso de recuperación tras una lesión en su rodilla que le impidió concluir la temporada regular.

De momento, Acuña aún no está autorizado para hacer ninguna rutina defensiva en los jardines que requiera cambios de dirección.

«Cuando regrese, queremos que pueda darlo todo», acotó el mánager de los Bravos. «Nos aseguraremos de que esté listo para darlo todo cuando lo soltemos».