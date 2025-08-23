Ronaldo Alesandro se convierte en el cuarto importado de Águilas del Zulia

El lanzador derecho dominicano Ronaldo Alesandro se convirtió este sábado 23 de agosto en el cuarto importado de Águilas del Zulia para la temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Alesandro, de 27 años, tendrá su primera experiencia en la pelota invernal. El derecho actuó, entre 2018 y 2023, en el sistema de Ligas Menores de los Bravos de Atlanta.

A su vez, no cuenta con registros en 2024, pero durante el actual verano boreal tuvo una destacada actuación con el Charleston de la Liga del Atlántico (independiente), tras dejar registro de 1-0 y cinco salvados, con 1.64 de efectividad (22.0 IP/ 4 CL) y 1.36 de WHIP, en 21 encuentros. Además, sumó 31 ponches por 13 boletos.

También agregó una fugaz actuación con los Sultanes de Monterrey, en la Liga Mexicana de Beisbol, de 2.2 innings en blanco, distribuidos en dos salidas.

