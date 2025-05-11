Ronaldo Rodríguez es el primer jockey venezolano de la etnia wayuu en ganar una carrera en EEUU

El zuliano Ronaldo Rodríguez, de 20 años, es el primer jockey venezolano de la etnia wayuu en ganar una carrera en el hipódromo de Tampa Bay Dows, en Estados Unidos, con el ejemplar Old Town Road, de seis años, del entrenador Juan Arriagada.

Al terminar la carrera, el criollo fue recibido por sus colegas y amigos con baldes de agua.

Rodríguez logró su primer triunfo la semana pasada tras debutar el pasado miércoles 19 de marzo. Una victoria en tres presentaciones.

El nacido en el Zulia migró primero hacia Chile, donde inició a laborar como caballerizo en el Hipódromo Club Hípico de Santiago de Chile, le gustó tanto el mundo del turf que luego de su aprendizaje en el país austral, decidió irse a los Estados Unidos, donde comenzó a trabajar igualmente como caballerizo en el Gulfstream Park.

Ya residenciado en Hallandale Beach, decidió ser jinete y se le presentó la oportunidad de ir a la finca del entrenador Gerard Ochoa a Ocala, para aprender a galopar y duró dos meses.

En Gulfstream Park logró aprobar y sacar el carnet de galopador y al iniciar el meeting de Tampa Bay Downs, se regresó a ese óvalo, donde trabajó como galopador y caballerizo para varios entrenadores y uno de ellos, le dio la oportunidad de debutar hace dos meses.

