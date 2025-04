Rougned Odor recuerda incidente con José Bautista: “Fue grande”

El 15 de mayo de 2016, es una fecha mítica en el mundo de Major League Baseball (MLB). En aquella jornada se dio el recordado encontronazo entre el venezolano Rougned Odor y el dominicano José Bautista, dándole origen a una imagen e historia que sigue vigente casi una década después.

Rougned Odor, quien actualmente se encuentra defendiendo los colores de Águilas del Zulia en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), no ha podido huir de esa situación que recorrió el mundo del béisbol y abrió portales, pues no es algo que pase desapercibido.

Todo se dio cuando José Bautista, figura sin discusión de Blue Jays de Toronto se barrió fuertemente en la segunda base, la cual estaba custodiada por el venezolano, que a su vez apenas hacía sus primeras incursiones en MLB con Rangers de Texas. Allí, sin mediar muchas palabras, Rougned Odor empujó al dominicano y le propinó un derechazo que fue inmortalizado en una foto, que hasta en un mural se convirtió en Texas.

“Es algo de lo que no me gusta hablar porque a muchas personas no le gusta lo que pasó. Pero es parte del juego. No fue buscado por mí, pero pasó. Fue algo grande. Muchos jugadores de otros equipos me llamaron, me dieron regalos y me preguntaban qué me gustaba tomar. Gente que yo ni conocía me llamaron”, dijo Rougned Odor durante su participación en el Podcast de la LVBP.

Aquel incidente tan famoso le costó una suspensión de ocho juegos al segunda base, que se mantuvo en la franquicia texana hasta 2020. Pese a lo sucedido, Rougned Odor no se mostró demasiado arrepentido por eso, dado la receptividad que tuvo.

"Nadie quiere estar en esa situación, pero yo aprendí a jugar fuerte. Nunca me voy a dejar por nadie. Siempre he sido el más pequeño en los equipos donde he estado y capaz por eso soy como soy”, dijo el jugador.

La carrera de Rougned Odor, aunque se ve eclipsada por lo acontecido con Bautista, no ha sido mala, sino todo lo contrario. Tuvo una trayectoria de 2014 a 2023 en las Mayores, con participación en Yankees de Nueva York, Orioles de Baltimore y Padres de San Diego.

En total, el oriundo de Maracaibo sumó 1154 juegos, con 930 hits, 178 jonrones, 186 dobles, 29 triples y 568 carreras empujadas. Además de eso, robó 70 bases y dejó un promedio al bate de .230.

Ahora, terminada su etapa en las Mayores, Rougned Odor buscar recobrar su nivel en Águilas del Zulia, equipo con el que clasificó al Round Robin de la LVBP. De momento no ha desentonado, con un average de .293, 27 carreras empujadas cuatro cuadrangulares y 12 dobles en 43 encuentros de la presente campaña.

