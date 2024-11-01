Martes 19 de agosto de 2025
Ruben Amorim se convirtió en el nuevo entrenador del Manchester United

Ruben Amorim se convirtió en el nuevo entrenador del Manchester United. Foto: RRSS

Por Christian Coronel

Ruben Amorim se convirtió en el nuevo entrenador del Manchester United
Manchester United confirmó este viernes el fichaje del portugués Rúben Amorim como nuevo entrenador, en sustitución del neerlandés Erik Ten Hag, despedido el pasado lunes.

Amorim, de 39 años, entrenó al Sporting de Portugal desde 2020 y con los lisboetas ganó dos títulos ligueros, dos copas y una Supercopa de Portugal. Antes, en el Sporting de Braga ganó otra copa lusa.

El United desembolsó los 10 millones de euros de la cláusula de rescisión más un millón adicional para hacerse con los servicios del entrenador portugués, que firmó un contrato de dos años y medio, hasta el verano de 2027, con opción a uno adicional.

Ten Hag, que llevaba en el United desde abril de 2022, fue despedido este lunes tras los malos resultados en la Premier League y en Europa League, y fue sustituido de forma temporal por el exdelantero neerlandés Ruud Van Nistelrooy, quien se hizo cargo del equipo en la victoria por 5-2 en los octavos de final de la Copa de la Liga contra el Leicester City.

Amorim es el sexto entrenador permanente del Manchester United desde que se fue Alex Ferguson en 2013, tras David Moyes, Louis Van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer y Ten Hag. Además, es el primero fichado bajo el mandato de Jim Ratcliffe, dueño de INEOS y del 27,7 % del club.

La intención del United era que Amorim comenzara a dirigir al equipo de cara al partido de este fin de semana contra el Chelsea. Sin embargo, Van Nistelrooy quedará por el momento al cargo de las operaciones y el portugués se incorporará el 11 de noviembre, antes del próximo parate por fútbol de selecciones de noviembre.

