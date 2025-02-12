Rummenigge critica protestas por el calendario: "Deberían dejar de quejarse"

El ex delantero alemán Karl-Heinz Rummenigge elogió el nuevo formato del Mundial de Clubes, que este año se jugará en Estados Unidos con la participación por primera vez de 32 equipos de las seis confederaciones continentales.
A su vez, criticó las protestas de los jugadores por el calendario: "¡Nuestros jugadores deberían dejar de quejarse! Todas las negociaciones de contrato que he visto siempre van en la misma dirección: cada vez más alto, cada vez más lejos, cada vez más rápido".
"Como ganador de la Liga de Campeones, volabas allí y ya sabías que volverías con un trofeo más en el equipaje. Todo lo que sea programado y no emotivo no llega a los aficionados", opinó.
Finalmente, dijo: "El hecho de que la Fifa introduzca ahora el nuevo Mundial de Clubes es como una maravilla del mundo. Por primera vez se abandona una competición de selecciones nacionales, la Copa Confederaciones, en favor de una competición de clubes", concluyó.
