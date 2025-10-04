Russell se adueñó de la pole position del GP de Singapur

Este sábado 4 de octubre, el piloto británico George Russell (Mercedes) dio la gran sorpresa este sábado al quedarse con la pole position del Gran Premio de Singapur, disputado en el desafiante circuito urbano de Marina Bay.

Con una vuelta impecable en el último intento de la Q3, Russell superó por apenas 182 milésimas al favorito Max Verstappen (Red Bull), relegándolo al segundo lugar. El joven Oscar Piastri (McLaren), en una actuación sólida, completó el trío de punta a 366 milésimas del líder.

La jornada representó un verdadero golpe de autoridad para Mercedes, que venía de semanas de rendimiento irregular y encontró en Russell una chispa competitiva que revitaliza sus aspiraciones. El equipo alemán logró capitalizar las condiciones cambiantes del trazado nocturno, donde la precisión y el ritmo fueron claves.

Detrás del trío principal, el italiano Kimi Antonelli sorprendió al ubicarse cuarto, a solo 379 milésimas, consolidando su progresión en la categoría reina. Lando Norris, por su parte, reflejó la inestabilidad de McLaren en esta sesión, quedando quinto a 428 milésimas, en una actuación que dejó más dudas que certezas sobre el rendimiento del monoplaza británico.

En contraste, la escudería Ferrari vivió una jornada discreta. Lewis Hamilton y Charles Leclerc, ambos al volante de los monoplazas rojos, se ubicaron sexto y séptimo respectivamente, en una zona de la parrilla que se aleja de las expectativas de protagonismo que suele tener el equipo italiano. La falta de ritmo en los sectores clave del circuito y una estrategia conservadora en los neumáticos condicionaron su rendimiento.

Con esta clasificación, el Gran Premio de Singapur promete emociones fuertes desde la largada. La lucha por el liderato entre Russell y Verstappen, sumada a la presión de los jóvenes talentos como Piastri y Antonelli, augura una carrera estratégica, técnica y cargada de adrenalina bajo las luces del Marina Bay.

