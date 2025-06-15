Russell se llevó el Gran Premio de Canadá para sumar su primera victoria de temporada

El piloto británico George Russell (Mercedes) se impuso en el Gran Premio de Canadá, décima prueba del Mundial de Fórmula 1, tras una actuación impecable en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

Russell partió desde la pole position y dominó la carrera de principio a fin, logrando su cuarta victoria en la F1 y la primera de la temporada 2025. En el podio lo acompañaron el tetracampeón mundial Max Verstappen (Red Bull), quien finalizó segundo, y su compañero de equipo, el joven italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que consiguió su primer podio en la categoría.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) terminó en la cuarta posición, en una carrera que concluyó bajo coche de seguridad, luego de que su compañero, el inglés Lando Norris, sufriera un accidente cuando intentaba adelantarlo a falta de tres vueltas.

Tras la victoria en F1, Russell suma puntos clave en la lucha por el campeonato y Mercedes reafirma su recuperación en la temporada.

