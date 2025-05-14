Sabalenka cayó eliminada en Roma a manos de Zheng

La china Qinwen Zheng derrotó 6-4 y 6-3 a la bielorrusa y número uno del mundo Aryna Sabalenka este miércoles 14 de mayo para clasificar a las semifinales del Masters 1000 de Roma.
Es la primera vez que Zheng vence a Sabalenka en arcilla. Cabe destacar que la bielorrusa viene de ganar el Mutua Madrid Open.
Enfrentará a la estadounidense Coco Gauff en la próxima instancia, mientras que la otra semifinal la disputarán Jasmine Paolini y Peyton Stearns.
