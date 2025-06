Salah hace saltar las alarmas: "Estoy más fuera que dentro del Liverpool"

Mohamed Salah (32 años) ha hecho saltar todas las alarmas entre los aficionados del Liverpool y del fútbol en general. Admite que a día de hoy sigue sin tener una oferta formal de renovación por parte del club red y confiesa que "probablemente esté más fuera que dentro".

El contrato del delantero egipcio termina en junio de 2025 y es una de las tres carpetas abiertas que tiene el Liverpool ya que Virgil van Dijk y Trent Alexander-Arnold están en la misma situación contractual que el ’11’ red.

Liverpool venció este domingo al Southampton por 2-3 con remontada incluida y Salah fue autor de dos goles que sirvieron para darle la vuelta al marcador en el St. Mary’s Stadium y poner a los de Arne Slot más líderes de la Premier League con 8 puntos de ventaja sobre el Manchester City, segundo clasificado.

Al término de dicho encuentro, Salah compareció ante los periodistas y explicó: "Estamos casi en diciembre y todavía no he recibido ninguna oferta de renovación para quedarme en el club. Probablemente esté más fuera que dentro", explicó.

El delantero egipcio dejó entrever con sus palabras que sí quiere seguir en Anfield, pero que no depende de él ya: "Ya sabéis que llevo muchos años en el club. No hay ningún club como éste. Pero al final no está en mis manos. Como ya he dicho antes, estamos en diciembre y todavía no he recibido nada sobre mi futuro".

Salah además no dudó en mostrar su afecto por la afición red: “Quiero a los fans. Los fans me quieren a mí. Al final, no está en mis manos ni en las de los fans. Esperemos y veremos”. El astro africano se mostró también decepcionado con la situación: "¿Decepcionado? por supuesto que sí. No me voy a retirar pronto, así que solo estoy jugando, concentrándome en la temporada y tratando de ganar la Premier League y, con suerte, también la Champions League. Estoy decepcionado, pero ya veremos".

En ese sentido, según explica el periodista James Pearce, fuentes de alto nivel de Anfield insisten en que las conversaciones con Ramy Abbas, representante de Salah, han sido positivas y siguen su curso.

El delantero tiene 32 años y una de las contras que Richard Hughes (director deportivo) ve en la renovación es precisamente si podrá mantener este nivel a lo largo de los años que tenga su nuevo contrato. Los números del futbolista parecen indicar que sí. Actualmente Salah suma 12 goles y 10 asistencias en 18 partidos esta temporada.

Noticia al Dia / Mundo Deportivo