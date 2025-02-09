Salomón Rondón anotó en derrota del Pachuca ante Cruz Azul

Salomón Rondón anotó este sábado en la derrota de su equipo Pachuca ante Cruz Azul por la sexta jornada del Torneo Clausura de la Liga MX.

El atacante, de 35 años, colocó la igual momentánea igualdad 1-1 tras un remate de cabeza, en una jugada donde intervino el VAR. Las demás anotaciones José Rivero (22) y Gabriel Fernández (90).

En lo que va de año, el caraqueño acumula trío de goles en los seis encuentros jugados. Su equipo, los Tuzos se encuentran en el quinto lugar de la clasificación, acumulando.

