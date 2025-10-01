Salomón Rondón anotó su primer gol para conducir al triunfo del Real Oviedo

El delantero venezolano Salomón Rondón se convirtió en el héroe del Real Oviedo al anotar el gol de la victoria en el minuto 86 frente al Valencia CF, sellando un triunfo 2-1 en la jornada 7 de LaLiga.

El tanto de Rondón no solo significó tres puntos vitales para el conjunto asturiano, sino también marcó su primer gol en el fútbol español desde 2012, cuando vestía la camiseta del Málaga CF. El atacante ingresó en el segundo tiempo y, tras un pase largo de Lucas Ahijado, controló con precisión y definió para vencer al arquero rival.

Con esta victoria, el Real Oviedo rompe una racha de tres derrotas consecutivas y se aleja de la zona de descenso, ubicándose en la posición 14 de la tabla con seis puntos.

El regreso goleador de Rondón ha sido celebrado por la afición oviedista, que ve en el experimentado delantero una pieza clave para afrontar el resto de la temporada.