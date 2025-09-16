Martes 16 de septiembre de 2025
Salomón Rondón arriba a sus 36 años

El goleador histórico de Venezuela celebra un año más de vida

Por Daniel García

Salomón Rondón arriba a sus 36 años
Foto: Agencias
Nacido en Caracas el 16 de septiembre de 1989, José Salomón Rondón Giménez es mucho más que el máximo goleador de la selección venezolana de fútbol, representa símbolo de constancia, carácter y orgullo nacional.

Su historia es la de un joven que salió del barrio El Cují con la convicción de que el talento, cuando se acompaña de disciplina, puede abrirle las puertas al mundo.

Debutó profesionalmente con Aragua F.C. a los 16 años, y desde entonces su carrera ha sido una travesía por las ligas más exigentes del planeta: España, Rusia, Inglaterra, China, Argentina, México y ahora España nuevamente, con el Real Oviedo. En cada camiseta que ha vestido, Rondón ha dejado huella como delantero potente, inteligente y comprometido.

Con la Vinotinto, ha escrito páginas doradas:

-Máximo goleador histórico de la selección absoluta con 48 anotaciones

-Participaciones destacadas en Copa América, Eliminatorias mundialistas y el Mundial sub 20 en 2009.

Su dorsal , el 23, representa un homenaje a Michael Jordan, reflejando su mentalidad competitiva. Su estilo de juego combina fuerza física, capacidad aérea y una lectura táctica que lo ha convertido en referente ofensivo en cada equipo que ha representado.

Más allá de los goles, Salomón es un ejemplo de resiliencia. En cada entrevista, en cada gesto con la afición, transmite el mensaje de que ser venezolano es luchar con dignidad, representar con orgullo y nunca rendirse.

Al Dia

Onda tropical N° 35 entraría al territorio venezolano este martes 16-Sept

Anuncian lluvias en Zulia y otros estados del país

Al Dia

Tres referentes estarán desde el primer día con Águilas del Zulia

Alí Castillo, José Pirela y Silvino Bracho serán de la partida inicial bajo las órdenes de Lipso Nava
Deportes

Armand Duplantis supera su récord mundial en Tokio

Con este nuevo triunfo, Duplantis reafirma su dominio absoluto en la disciplina y suma un nuevo capítulo a su amplio palmarés deportivo
Deportes

El lanzador zuliano Pablo López es nominado al Premio Roberto Clemente

El zuliano se coloca entre los 30 finalistas al galardón que reconoce la labor filantrópica de los peloteros en Grandes Ligas


