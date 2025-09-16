Salomón Rondón arriba a sus 36 años

Nacido en Caracas el 16 de septiembre de 1989, José Salomón Rondón Giménez es mucho más que el máximo goleador de la selección venezolana de fútbol, representa símbolo de constancia, carácter y orgullo nacional.

Su historia es la de un joven que salió del barrio El Cují con la convicción de que el talento, cuando se acompaña de disciplina, puede abrirle las puertas al mundo.

Debutó profesionalmente con Aragua F.C. a los 16 años, y desde entonces su carrera ha sido una travesía por las ligas más exigentes del planeta: España, Rusia, Inglaterra, China, Argentina, México y ahora España nuevamente, con el Real Oviedo. En cada camiseta que ha vestido, Rondón ha dejado huella como delantero potente, inteligente y comprometido.

Con la Vinotinto, ha escrito páginas doradas:

-Máximo goleador histórico de la selección absoluta con 48 anotaciones

-Participaciones destacadas en Copa América, Eliminatorias mundialistas y el Mundial sub 20 en 2009.

Su dorsal , el 23, representa un homenaje a Michael Jordan, reflejando su mentalidad competitiva. Su estilo de juego combina fuerza física, capacidad aérea y una lectura táctica que lo ha convertido en referente ofensivo en cada equipo que ha representado.

Más allá de los goles, Salomón es un ejemplo de resiliencia. En cada entrevista, en cada gesto con la afición, transmite el mensaje de que ser venezolano es luchar con dignidad, representar con orgullo y nunca rendirse.

