Salomón Rondón fue el héroe de Pachuca con su primer hat trick de liga ante el Necaxa

El atacante criollo del Pachuca, Salomón Rondón, fue el protagonista de la goleada de su equipo ante el Necaxa, con tres de las seis anotaciones, en un partido correspondiente a la jornada 15 del torneo apertura de la Liga MX. Los tuzos se impusieron 6-2 ante el cuadro rojiblanco en el estadio Hidalgo la noche de este sábado, 2 de noviembre.

Las anotaciones del caraqueño se produjeron al minuto 12 para estrenar el marcador, al 29, mientras que en la segunda mitad del compromiso anotó al 61.

En 11 encuentros disputados con Pachuca, Rondón alcanzó la cifra de cinco goles y par de asistencias. Por otra parte, fue su primer triplete de liga, sumando 25 goles en 42 juegos disputados con el cuadro mexicano.

¡El Gladiador sigue agitando las redes! 😮‍💨 Primer triplete que anota Salomón Rondón en la Liga MX, lo hizo en la victoria 6-2 del Pachucas ante el Necaxa. 🔥



El atacante de la Vinotinto llegó a los 200 goles a nivel de clubes. ¡Impresionante! 👏🏻

