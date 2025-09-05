Salvador Pérez comandó remontada de Kansas City y se acerca a los 300 jonrones

Salvador Pérez volvió a ser protagonista al conectar vigesimocuarto jonrón de la temporada, un batazo crucial que empató el encuentro frente a los Angelinos de Los Ángeles y encendió la remontada que culminó con victoria para los Reales de Kansas City con pizarra de 4-3.

El cuadrangular, que recorrió más de 400 pies por el jardín izquierdo, llegó en el séptimo inning con cuenta completa. Pérez cazó un slider mandando la bola a las gradas. Con este batazo, el capitán de los Reales igualó el marcador 3-3, devolviendo la esperanza a la afición local.

El cuadrangular representa el 297° jonrón en la carrera de Salvador Pérez, acercándolo al prestigioso club de los 300 jonrones en Grandes Ligas, una marca que lo consolidaría como uno de los bateadores más poderosos en la historia del beisbol venezolano.

Actualmente, el receptor carabobeño ocupa la cuarta posición entre los máximos jonroneros nacidos en Venezuela, detrás de las marcas de Miguel Cabrera (511), Andrés Galarraga (399) y Eugenio Suárez (318).