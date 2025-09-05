Viernes 05 de septiembre de 2025
Salvador Pérez comandó remontada de Kansas City y se acerca a los 300 jonrones

El carabobeño es el cuarto máximo jonronero criollo en Grandes Ligas

Por Daniel García

Salvador Pérez comandó remontada de Kansas City y se acerca a los 300 jonrones
Salvador Pérez volvió a ser protagonista al conectar vigesimocuarto jonrón de la temporada, un batazo crucial que empató el encuentro frente a los Angelinos de Los Ángeles y encendió la remontada que culminó con victoria para los Reales de Kansas City con pizarra de 4-3.

El cuadrangular, que recorrió más de 400 pies por el jardín izquierdo, llegó en el séptimo inning con cuenta completa. Pérez cazó un slider mandando la bola a las gradas. Con este batazo, el capitán de los Reales igualó el marcador 3-3, devolviendo la esperanza a la afición local.

El cuadrangular representa el 297° jonrón en la carrera de Salvador Pérez, acercándolo al prestigioso club de los 300 jonrones en Grandes Ligas, una marca que lo consolidaría como uno de los bateadores más poderosos en la historia del beisbol venezolano.

Actualmente, el receptor carabobeño ocupa la cuarta posición entre los máximos jonroneros nacidos en Venezuela, detrás de las marcas de Miguel Cabrera (511), Andrés Galarraga (399) y Eugenio Suárez (318).

Programa de la ONU prevé un crecimiento del 5,8 % en la economía venezolana este 2025: Según informe

El equipo de expertos asegura que la economía de la nación "está dando señales de crecimiento, principalmente gracias al impulso del sector petrolero"
Mayweather y Tyson tendrán un combate de exhibición en 2026

Los legendarios pugilistas norteamericanos prometen un combate de alto calibre

Eliminatorias Sudamericanas: Seis selecciones aseguraron su pase al Mundial y dos luchan por el repechaje

Venezuela y Bolivia definirán su destino en la última jornada
Ferrari rendirá homenaje a Niki Lauda durante el GP de Italia

La escudería italiana rendirá honor al primer mundial de Lauda logrado hace medio siglo

