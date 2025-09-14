Salvador Pérez hace historia y llega a 300 jonrones en las Grandes Ligas

El legendario receptor venezolano Salvador Pérez, hizo historia este sábado 13 de septiembre tras conectar su cuadrangular número 300 en su carrera en la MLB, durante el duelo entre los Reales de Kansas City y Filis de Filadelfia.

‘Salvy’ conectó dos cuadrangulares en este encuentro, en el cual su equipo perdería 8-6. Cabe destacar que los Reales son terceros de la División Central de la Liga Americana con récord de 74-75.

El primero llegó temprano en el compromiso y fue para remolcar a su compatriota Maikel García, mientras que el segundo fue en la parte alta del tercer episodio para conseguir la cifra de 300 jonrones y 1000 carreras impulsadas en toda su carrera en Las Mayores.

Pérez ahora es el cuarto criollo en la historia en lograr esta hazaña, junto a Eugenio Suárez (321), Andrés Galarraga (399) y Miguel Cabrera (511). Asimismo, los siguen Magglio Ordóñez (294), Bob Abreu (288) y José Altuve (254).

What a moment for Salvador Perez 👏



He collects his 300th career home run AND 1,000th career RBI on one big swing! pic.twitter.com/Z6DeL2XXgN — MLB (@MLB) September 13, 2025

