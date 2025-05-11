Sábado 16 de agosto de 2025
Salvador Pérez recibió el primer lanzamiento de su madre antes del encuentro de Reales de Kansas City

El lanzamiento de Yilda Díaz fue perfecto, tanto por su precisión como por su carga emocional

Por Christian Coronel

Salvador Pérez recibió el primer lanzamiento de su madre antes del encuentro de Reales de Kansas City
La jornada de este domingo 11 de mayo en las Grandes Ligas fue muy emotiva, debido a que se realizó un homenaje en conmemoración del Día de las Madres.

Con esto, el receptor venezolano Salvador Pérez recibió el primer lanzamiento de su madre antes del encuentro de Reales de Kansas City y los Medias Rojas de Boston.

‘Salvy’, campeón de la Serie Mundial en 2015 y varias veces All-Star, ha compartido en distintas ocasiones lo importante que ha sido su familia en su desarrollo como pelotero.

Este lanzamiento simbólico refuerza ese lazo y demuestra que, incluso en la cima del deporte profesional, hay instantes donde lo humano y lo familiar pesan más que cualquier estadística.

El lanzamiento de Yilda Díaz fue perfecto, tanto por su precisión como por su carga emocional. Esto terminó siendo un momento de felicidad, pero también de diversión

