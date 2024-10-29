Salvador Pérez tras ganar el premio Roberto Clemente: “significa mucho para mí”

El receptor venezolano de los Reales de Kansas City, Salvador Pérez, fue galardonado con el premio Roberto Clemente, que entrega anualmente la MLB al jugador de las Grandes Ligas que contribuye a las comunidades a través de acciones filantrópicas y obras de caridad.

De este modo, Salvador Pérez se convierte en el segundo venezolano en recibir el prestigioso galardón, uniéndose al lanzador de los Guardianes de Cleveland Carlos Carrasco, que lo obtuvo en el 2019.

“Si te tomas un día por mes para hacer algo bueno, por la comunidad donde estas, de dónde vienes, vas a marcar una diferencia por el resto de la vida de esos niños” manifestó el toletero venezolano tras ser entrevistado por el legendario lanzador dominicano Pedro Martínez.

En los últimos años, Pérez ha estado involucrado directamente en programas que desarrollan labores humanitarias en su ciudad natal, Valencia, Venezuela, donde salen beneficiadas las comunidades más vulnerables.

Las actividades incluyen la distribución de alimentos, suministros de cocina, pago de cirugías para niños con labio leporino, donación de juguetes a hospitales infantiles, las cuales han beneficiado a 10.000 familias.

El toletero viaja periódicamente a Colombia para acudir a la fundación Carlos Fortuna, organización encargada de proporcionar ayuda a los padres y cuidadores de niños jóvenes en Latinoamérica, ofreciendo material de beisbol para prepararlos en el futuro a dar el salto al béisbol profesional.

Sobre las ayudas aportadas en su país natal, Pérez subrayó: “especialmente en nuestro país, cuando intentas que los niños piensen en deportes, no van a tener tiempo para pensar en nada más. Vas a la escuela por la mañana, en la tarde vas a jugar beisbol, regresas a casa, tienes que hacer tu tarea y luego ir a dormir. No creo que les quede tiempo para pensar en cosas malas”.

Noticia Al Día/Espn

Lee también: Águilas abre la cuarta semana con seis duelos en el Luis Aparicio "El Grande"

Fernando Luzardo/Pasante