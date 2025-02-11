Sam Kerr, futbolista de Chelsea, fue declarada inocente en el caso de acoso racial

La futbolista australiana de Chelsea, Sam Kerr, fue declarada inocente del cargo de acoso racial agravado contra un oficial de policía.

Kerr aceptó haber llamado al agente de policía Stephen Lovell "estúpido y blanco" durante un acalorado intercambio en una comisaría después de una noche de fiesta en Londres en enero de 2023, pero negó que fuera usado como un insulto.

"Creí que él estaba usando su poder y privilegio sobre mí porque me acusaba de ser algo que no soy… Estaba tratando de expresar que debido al poder y privilegio que ellos (la policía) tenían, nunca tendrían que entender lo que acabábamos de pasar y el miedo que teníamos por nuestras vidas” fueron parte de sus palabras.

Finalmente, el juez Peter Lodder se pronunció después de darse a conocer el veredicto del jurado: "Creo que su propia conducta contribuyó significativamente a que se presentara esta acusación. No estoy de acuerdo con el veredicto del jurado, pero eso tiene una influencia significativa en la cuestión de los costos".

Se espera que Kerr regrese en las próximas semanas, a tiempo para jugar para Australia en un par de amistosos internacionales contra Corea del Sur en abril, en el período previo a la Copa Asiática de la AFC de 2026.

