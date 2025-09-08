Lunes 08 de septiembre de 2025
Sammy Sosa fue exaltado al Salón de la Fama de Cachorros de Chicago

En una ceremonia previa al duelo frente a los Nacionales de Washington, Sosa y su excompañero Derrek Lee recibieron la tradicional chaqueta azul que distingue a los miembros del Salón de la Fama de los Cachorros

Por Christian Coronel

Sammy Sosa fue exaltado al Salón de la Fama de Cachorros de Chicago
El legendario pelotero dominicano Sammy Sosa fue exaltado al Salón de la Fama de los Cachorros de Chicago este domingo 7 de septiembre, consolidando su legado como una de las figuras más emblemáticas de la organización y del deporte.

En una ceremonia previa al duelo frente a los Nacionales de Washington, Sosa y su excompañero Derrek Lee recibieron la tradicional chaqueta azul que distingue a los miembros del Salón de la Fama de los Cachorros. El momento estuvo acompañado de una ovación de pie de miles de fanáticos en el Wrigley Field, que celebraron la consagración de dos íconos de la franquicia.

La carrera de Sosa está llena de momentos memorables, pero uno de los más recordados ocurrió el 27 de septiembre de 2001, cuando corrió hacia el jardín derecho ondeando una bandera estadounidense en el primer encuentro en casa tras los atentados del 11 de septiembre.

En el terreno, Sosa dejó una marca imborrable: fue protagonista de la histórica carrera de jonrones de 1998 junto a Mark McGwire, temporada en la que disparó 66 cuadrangulares y ganó el premio de Jugador Más Valioso de la Liga Nacional. En total, conectó 545 jonrones con el uniforme de los Cachorros, récord absoluto de la franquicia que aún permanece vigente.

Con su ingreso al Salón de la Fama de los Cubs, Sammy Sosa no solo vuelve a casa, sino que también se reafirma como un símbolo eterno de la organización y del beisbol mundial.

