Samuel Cedeño: un lossadeño que convirtió los tropiezos en pasos firmes hacia sus sueños

Samuel Cedeño, atleta zuliano oriundo de La Concepción, ha forjado una trayectoria deportiva marcada por la constancia, la resiliencia y un profundo deseo de superación. A lo largo de los años, su esfuerzo lo ha llevado a conquistar múltiples podios en competencias nacionales e internacionales, convirtiéndose en un referente del atletismo venezolano.

Especialista en los 110 metros con vallas, Cedeño ha representado con orgullo al estado Zulia y a Venezuela, enfrentando y superando obstáculos que han puesto a prueba su determinación. Su historia no solo refleja logros deportivos, sino también sacrificios personales que han moldeado su carácter.

Su incursión en el deporte comenzó en el béisbol, disciplina que practicó desde niño. Sin embargo, un fuerte pelotazo lo llevó a abandonar el diamante. Lejos de rendirse, canalizó su velocidad y energía hacia el atletismo, donde encontró una nueva pasión. Su padre fue clave en esta transición, llevándolo al estadio Pachencho Romero para que conociera otras disciplinas.

“Desde chiquito fui imperativo, por eso mis padres me inscribieron en béisbol. Hasta que un día me dieron un pelotazo y le agarré miedo a la pelota”, recuerda Cedeño. Fue entonces cuando su velocidad natural lo condujo al atletismo, debutando en los juegos escolares de 2008, donde fue invitado por el entrenador Isodoro Barthélemy.

En 2017, debido a dificultades económicas, se vio obligado a pausar su carrera deportiva y migrar a Perú. Allí trabajó en distintos oficios. Vendiendo alfajores, como colector y vigilante para apoyar a su familia. Aunque llegó a considerar competir por el país andino, no quiso renunciar a su nacionalidad deportiva. El amor por Venezuela y por el atletismo pesó más. Tras casi cuatro años de ausencia, decidió regresar: no solo a su tierra, sino también a sus sueños.

En su regreso al país, Samuel Cedeño contó con el respaldo del entrenador Macoly Mcgregor, quien ha creído en su talento desde los primeros pasos de su carrera. Bajo su guía, no solo volvió a competir en las pistas nacionales, sino que también retomó sus estudios en Educación Física y Deporte, los cuales combina con su trabajo y sus exigentes rutinas de entrenamiento diario.

El amor de su familia es su mayor fuente de motivación. No solo lo acompañan en cada paso, sino que también colaboran activamente para cubrir sus gastos de alimentación y equipamiento deportivo.

Recientemente, el lossadeño de 27 años se coronó campeón en la Liga Nacional de Atletismo celebrada en Caracas, rozando su mejor marca personal. "Trabajo día tras día para mejorar mis marcas y mantenerse para representar al Zulia y Venezuela".

En el plano internacional participó en Juegos Olímpicos de la Juventud, Campeonatos Mundiales y diversas competencias suramericanas, gracias a sus destacadas actuaciones a nivel nacional, donde ha registrado marcas personales destacadas que lo mantienen ilusionado para volver a su mejor nivel y soñar clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Fotos y videos: Reyhans Quiroz

