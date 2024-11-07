Samy Portillo tuvo una exitosa intervención quirúrgica

El locutor y dirigente deportivo, Samuel Portillo Valladares, salió muy bien de la intervención quirurgica que le realizaron la tarde del miércoles 6 de noviembre, en una reconocida clínica de Maracaibo.

Recordemos que la Gobernación del estado Zulia aprobó y entregó los recursos económicos necesarios para que Samuel Portillo fuese llevado a quirófano. Dicho esto, para este caso se activaron muchos deportistas, dirigentes y personalidades en pro de la búsqueda de los recursos y logrando la meta.

Foto: Cortesía

Entre los impulsores de esta campaña de apoyo debemos mencionar a su compañero de trabajo en la cabina de radio, la gloria deportiva Evencio Chacón, el entrenador Enry Rosales, Liliana Fuenmayor, Presidente de la Asociación Zuliana de Beisbol, José "El pelón" Vílchez, Franklin García, los clubes de béisbol menor, entre otros.

Asimismo, también el dirigente deportivo Luis Urribarrí y el ingeniero Dannys Giraldo, quienes le notificaron al gobernador la emergencia del caso.

Foto: Cortesía

