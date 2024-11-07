Lunes 25 de agosto de 2025
Al Dia

Samy Portillo tuvo una exitosa intervención quirúrgica

Samy Portillo tuvo una exitosa intervención quirúrgica. Foto: Cortesía

Por Christian Coronel

Samy Portillo tuvo una exitosa intervención quirúrgica
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El locutor y dirigente deportivo, Samuel Portillo Valladares, salió muy bien de la intervención quirurgica que le realizaron la tarde del miércoles 6 de noviembre, en una reconocida clínica de Maracaibo.

Recordemos que la Gobernación del estado Zulia aprobó y entregó los recursos económicos necesarios para que Samuel Portillo fuese llevado a quirófano. Dicho esto, para este caso se activaron muchos deportistas, dirigentes y personalidades en pro de la búsqueda de los recursos y logrando la meta.

Foto: Cortesía

Entre los impulsores de esta campaña de apoyo debemos mencionar a su compañero de trabajo en la cabina de radio, la gloria deportiva Evencio Chacón, el entrenador Enry Rosales, Liliana Fuenmayor, Presidente de la Asociación Zuliana de Beisbol, José "El pelón" Vílchez, Franklin García, los clubes de béisbol menor, entre otros.

Asimismo, también el dirigente deportivo Luis Urribarrí y el ingeniero Dannys Giraldo, quienes le notificaron al gobernador la emergencia del caso.

Foto: Cortesía

Lee también: Dr. Arturo Moreno asume como Secretario de Deportes y Director del Instituto Regional de Deportes

Noticia al Dia

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

El Campeonato Nacional de Boxeo Junior inició con todo en el Pedro Elías Belisario Aponte

El Campeonato Nacional de Boxeo Junior inició con todo en el Pedro Elías Belisario Aponte

Maikel García conectó su bambinazo 13 de la temporada

Maikel García conectó su bambinazo 13 de la temporada

En Las Pulgas: Venden más medicinas que verduras en los mesones

En Las Pulgas: Venden más medicinas que verduras en los mesones

Falleció el futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo en un accidente de tránsito

Falleció el futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo en un accidente de tránsito

Serena Williams presentó a María Sharapova en el Salón de la Fama del Tenis

Serena Williams presentó a María Sharapova en el Salón de la Fama del Tenis

Marc Márquez ganó el Gran Premio de Hungría y consiguió su séptimo doblete consecutivo

Marc Márquez ganó el Gran Premio de Hungría y consiguió su séptimo doblete consecutivo

Orluis Aular subió al podio en la primera etapa de la Vuelta a España

Orluis Aular subió al podio en la primera etapa de la Vuelta a España

Carlos Narváez despachó su jonrón 11 de la temporada

Carlos Narváez despachó su jonrón 11 de la temporada

La Vinotinto de las alturas cayó ante Puerto Rico en la AmeriCup

La Vinotinto de las alturas cayó ante Puerto Rico en la AmeriCup

Barcelona remontó a Levante y sumó su segundo triunfo en LaLiga

Barcelona remontó a Levante y sumó su segundo triunfo en LaLiga

Máximo Acosta conectó su segundo imparable en Grandes Ligas por la vía del cuadrangular

Máximo Acosta conectó su segundo imparable en Grandes Ligas por la vía del cuadrangular

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Maduro:

Maduro: "Nadie tocará a Venezuela"

Águilas del Zulia anuncia renovación en su directiva para la próxima temporada de la LVBP

Águilas del Zulia anuncia renovación en su directiva para la próxima temporada de la LVBP

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Noticias Relacionadas

Internacionales

Alerta en Universidad de Carolina del Sur por presencia de hombre armado

A través de la red social X, la universidad informó recientemente que “no hay evidencia de un tirador activo en este momento”
Zulia

Zulia se prepara para lluvias dispersas en la noche de este domingo

Además del Zulia, se prevé actividad atmosférica variable en varias regiones del país durante el mismo lapso nocturno en : Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Nueva Esparta, Llanos Occidentales, Centro Norte Costero y Región Andina
Internacionales

Alerta en Universidad de Carolina del Sur por presencia de hombre armado

A través de la red social X, la universidad informó recientemente que “no hay evidencia de un tirador activo en este momento”
Ciencia

Meta y Google Cloud establecen acuerdo por $10.000 millones para reforzar capacidades en IA

Para 2025, la empresa que OpenAI se sumara como su cliente a pesar de que siempre dependió de Azure

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025